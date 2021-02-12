Google TV получает долгожданную функцию

Одним из самых больших недостатков Android TV было отсутствие создания нескольких виртуальных пользователей внутри операционной системы, что означало, что при пользовании несколькими пользователями телевизор будет смешивать весь контент вместе. Ожидалось, что компания Google исправит это с запуском Google TV, но оказалось, что эта фишка не была добавлена.

Правда, сейчас стало известно, что Chromecast с Google TV получит поддержку Kids Profile, то есть специализированного детского профиля. По сути, это нельзя назвать полноценной возможностью создания нескольких виртуальных пользователей, но функция позволяет разделять контент для детей и взрослых.

Уже известно, что эта функция должна появиться на Chromecast с Google TV уже в следующем месяце. Благодаря этому в Google TV будет безопасное место для детей, причем выход потребует специального PIN-кода, благодаря чему дети не смогут получить доступ к родительскому профилю.

Представитель компании Google еще в октябре прошлого года официально рассказал, что планирует добавить поддержку нескольких виртуальных пользователей в Google TV, причем сказал, что добавление этой функции имеет высокий приоритет, правда, не рассказал, когда именно ожидать ее выхода. Ожидается, что фишка будет представлена ​​вскоре и будет доступна и для Android TV.