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Работу комиссии по азартным играм пытаются оспорить

Работу комиссии по азартным играм пытаются оспорить

Окружной административный суд Киева (ОАСК) получил третий иск, касающийся деятельности Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Об этом сообщает пресс-центр суда.

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На этот раз в ОАСК пытаются обжаловать решение комиссии от 20 ноября 2020 года, которым было утверждено положение о Консультационно-экспертном совете КРАИЛ. По мнению истца, решение принято вопреки законодательству и подлежит отмене.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

В ОАСК уже находятся два иска к Кабмину и КРАИЛ. Один из них касается кадровых назначений в комиссии, а другой – деятельности регулятора в целом. В частности, истец просит суд обязать комиссию прекратить работу.

Напомним, 23 сентября 2020 года правительство создало КРАИЛ, главными задачами которой являются выдача лицензий участникам игорного бизнеса, сбор соответствующих документов или же аннулирование выданных разрешений.

По материалам УБР
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