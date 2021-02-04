Бюджет получил средства от первой лицензии на игорный бизнес

Госказначейство подтвердило поступление 23,4 миллиона гривен от выдачи первой лицензии на игорный бизнес — меньше, чем ожидалось ранее.
Об этом сообщил председатель Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей Иван Рудый в FACEBOOK.
«Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня — казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн гривен», — сообщил Рудый.
Сколько ожидали получить? Предполагалось, что за лицензию ООО «СПЕЙСИКС» (ТМ «Космолот») должна будет уплатить 39 млн грн согласно ст. 53 с учетом п. 3 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
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Закон предусматривает, что лицензия на проведение азартных игр в казино выдается регулятором на 5 лет, а размер платы за лицензию — 6500 минимальных зарплат. С 1 января 2021 года установлен размер минимальной зарплаты в Украине — 6000 гривен. Поэтому плата за лицензию должна была составлять 39 млн грн.
Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию игорного бизнеса и лотерей 2 февраля выдала ООО «СПЕЙСИКС» (ТМ «Космолот») лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Компания должна оплатить лицензию 39 млн грн.
В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.
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