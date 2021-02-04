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Бюджет получил средства от первой лицензии на игорный бизнес

Бюджет получил средства от первой лицензии на игорный бизнес

Госказначейство подтвердило поступление 23,4 миллиона гривен от выдачи первой лицензии на игорный бизнес — меньше, чем ожидалось ранее.

Об этом сообщил председатель Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей Иван Рудый в FACEBOOK.

«Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня — казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн гривен», — сообщил Рудый.

Сколько ожидали получить? Предполагалось, что за лицензию ООО «СПЕЙСИКС» (ТМ «Космолот») должна будет уплатить 39 млн грн согласно ст. 53 с учетом п. 3 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

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Закон предусматривает, что лицензия на проведение азартных игр в казино выдается регулятором на 5 лет, а размер платы за лицензию — 6500 минимальных зарплат. С 1 января 2021 года установлен размер минимальной зарплаты в Украине — 6000 гривен. Поэтому плата за лицензию должна была составлять 39 млн грн.

Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию игорного бизнеса и лотерей 2 февраля выдала ООО «СПЕЙСИКС» (ТМ «Космолот») лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Компания должна оплатить лицензию 39 млн грн.

В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.

По материалам Економічна Правда
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