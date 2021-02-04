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Доступных кредитов выдали более чем на 20 миллиардов — Минфин

Доступных кредитов выдали более чем на 20 миллиардов — Минфин

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки уже выдали 8630 займов на общую сумму в 20,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Минфин.

Из них 11,894 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,711 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 4,617 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 200 кредитов на общую сумму 523,1 миллиона гривен.

Фонд развития предпринимательства уже заключил соглашения о сотрудничестве с 25 банками.

Справка Finance.ua:

  • В Украине запустят ипотечное кредитование под 7%. Проект по снижению ставок по ипотечному кредитованию до 7% годовых будет запущен с 1 марта.
  • Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, желающие приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

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По материалам Finance.UA
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