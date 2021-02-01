Украинцы лидируют в Чехии по количеству нелегальных мигрантов

В 2020 году полиция по делам иностранцев Республики Чехия выявила 7 093 иностранца, незаконно находящихся на территории страны, что почти на 25% больше, чем в 2019 году.
Об этом заявил в четверг глава ведомства Милан Майер, передает Radio Prague International. Он отметил, что на это количество сильно повлияли мигранты, задержанные за нарушение правил Министерства здравоохранения, ограничивающие пребывание иностранцев в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В частности, увеличилось количество иностранцев, нелегально проживающих в Чехии. В 2020 году их было выявлено 6645, в 2019 — 5174.
В основном это люди, которые приехали в Чехию легально, но остались там даже по истечении разрешенного времени или вопреки принятым мерам.
Большую часть задержанных составляют граждане Украины, за ними следуют молдаване и грузины. Как и в предыдущие годы, большинство мигрантов находилось в Праге.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИВчера, 15:15 - 6235 35
В Украине предлагают изменить процедуру перерегистрации автомобиляВчера, 14:02 - 8484 6
В Украине могут ввести графики аварийного отключения светаВчера, 12:30 - 2180 6
Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными2 ч. назад - 269 5
Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервис3 ч. назад - 3817 4
В Украине предлагают изменить процедуру перерегистрации автомобиляВчера, 14:02 - 8484 6
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИВчера, 15:15 - 6235 35
Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервис3 ч. назад - 3817 4
В Минсоцполитики назвали сумму, какой должна быть реальная минимальная пенсияВчера, 13:00 - 3106 1
В Украине запустят ипотечное кредитование под 7% (сроки)Вчера, 15:00 - 2723 2
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбитуВчера, 10:55 - 96
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)Позавчера, 15:33 - 309
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 837
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 878
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1649