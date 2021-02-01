Украинцы лидируют в Чехии по количеству нелегальных мигрантов

В 2020 году полиция по делам иностранцев Республики Чехия выявила 7 093 иностранца, незаконно находящихся на территории страны, что почти на 25% больше, чем в 2019 году.

Об этом заявил в четверг глава ведомства Милан Майер, передает Radio Prague International. Он отметил, что на это количество сильно повлияли мигранты, задержанные за нарушение правил Министерства здравоохранения, ограничивающие пребывание иностранцев в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, увеличилось количество иностранцев, нелегально проживающих в Чехии. В 2020 году их было выявлено 6645, в 2019 — 5174.

В основном это люди, которые приехали в Чехию легально, но остались там даже по истечении разрешенного времени или вопреки принятым мерам.

Большую часть задержанных составляют граждане Украины, за ними следуют молдаване и грузины. Как и в предыдущие годы, большинство мигрантов находилось в Праге.