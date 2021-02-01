Новый прототип беспилотного электрогрузовика Tesla Semi (фото)

Стало известно о том, что в Соединенных Штатах был сфотографирован прототип грузовика Tesla Semi, что, в свою очередь, говорит о скором дебюте электротягача.
Напомним, что грузовик от американской компании должен был появиться еще в 2019 году, но постоянно что-то мешало выйти в серию. На недавней конференции Маск отметил, что теперь задержка связана с дефицитом тяговых АКБ. Однако новые прототипы продолжают выпускать.
К слову, на отображенный уже третий по счету прототип Semi. От двух предыдущих грузовиков он отличается подретушированной внешностью. Скорее всего, новый электротягач получит просторную кабину с удобным местом для отдыха и сна, а также дальность пути без подзарядки составит около 1000 километров.
Планируется, что массовое серийное производство нового Semi будет сразу, как только решится вопрос с аккумуляторами. Выпуск электротягачей организуют на строящемся заводе в Техасе. А вот мелкосерийное производство вполне могут наладить на завод в Неваде.
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