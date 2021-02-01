На что больше всего жалуются предприниматели в Украине (инфографика)

В четвертом квартале 2020 года предприниматели жаловались в Совет бизнес-омбудсмена (СБО) на 9% чаще, чем в аналогичный период 2019 года. В октябре-декабре 2020 года учреждение рассмотрело 451 жалобу предпринимателей на нарушения госслужащих.
Об этом говорилось на пресс-встрече с бизнес-омбудсменом.
По данным СБО в отчетном квартале предприниматели вернули и сэкономили 267 млн грн. Общий финансовый эффект СБО для бизнеса с 2015 года составляет 18,8 млрд грн.
ТОП самых популярных жалоб среди бизнеса. Чаще всего компании жаловались на действия налоговых (64%) и правоохранительных органов (12%), государственных регуляторов (7%), таможни (4%) и местных органов власти (3%). В общем эти вопросы составили 90% всех обращений.
Среди самых распространенных налоговых проблем предпринимателей:
Какой бизнес подал больше жалоб?
«Мы обеспокоены ростом количества жалоб по невыполнению судебных решений государственными органами. Если в 2018 году мы получили 108 жалоб по этому поводу, то в 2020 — уже 217. Проблема — фундаментальная, поскольку система правосудия не будет работать вообще, если не будут выполняться решения судов», — подчеркнул бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.
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