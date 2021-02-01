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На что больше всего жалуются предприниматели в Украине (инфографика)

На что больше всего жалуются предприниматели в Украине (инфографика)

В четвертом квартале 2020 года предприниматели жаловались в Совет бизнес-омбудсмена (СБО) на 9% чаще, чем в аналогичный период 2019 года. В октябре-декабре 2020 года учреждение рассмотрело 451 жалобу предпринимателей на нарушения госслужащих.

Об этом говорилось на пресс-встрече с бизнес-омбудсменом.

По данным СБО в отчетном квартале предприниматели вернули и сэкономили 267 млн ​​грн. Общий финансовый эффект СБО для бизнеса с 2015 года составляет 18,8 млрд грн.

ТОП самых популярных жалоб среди бизнеса. Чаще всего компании жаловались на действия налоговых (64%) и правоохранительных органов (12%), государственных регуляторов (7%), таможни (4%) и местных органов власти (3%). В общем эти вопросы составили 90% всех обращений.

Среди самых распространенных налоговых проблем предпринимателей:

  • блокирование налоговых накладных (177 жалоб), которое состоит из трех типов проблем: классическая остановка регистрации накладных (100 жалоб), включение предпринимателей в перечень рисковых налогоплательщиков (29 жалоб) и невыполнение судебных решений по регистрации накладных (48 жалоб);
  • после того, как количество налоговых проверок сократилось во втором и третьем кварталах 2020 года (тогда же был введен мораторий) жалоб по этому поводу снова стало больше, особенно — после внесения в перечень разрешенных видов проверок подакцизных товаров;
  • действия правоохранительных органов (56) стали одной из причин роста количества жалоб бизнеса в отчетном квартале. В частности, предприниматели больше жаловались на процессуальные злоупотребления Нацполиции и Службы безопасности Украины.
  • еще одним источником роста жалоб бизнеса стали действия государственных регуляторов — количество жалоб таких обращений (31) выросло наполовину по сравнению с III кв. 2020 года.

Какой бизнес подал больше жалоб?

  • распределение жалоб по размеру бизнеса выглядело следующим образом: малый и средний бизнес направил 76% жалоб, крупный бизнес — 24%;
  • по происхождению капитала: украинский бизнес 89% жалоб, компании с иностранными инвестициями — 11%;
  • наибольшая доля жалобщиков — из Киева (37%), Харьковской (10%), Днепропетровской (8%), Запорожской (5%), Одесской (5%) областей;
  • чаще всего обращались представители розничной торговли (25%), сельского хозяйства (16%), производства (10%), недвижимости и строительства (8%) и частные предприниматели (12%).

«Мы обеспокоены ростом количества жалоб по невыполнению судебных решений государственными органами. Если в 2018 году мы получили 108 жалоб по этому поводу, то в 2020 — уже 217. Проблема — фундаментальная, поскольку система правосудия не будет работать вообще, если не будут выполняться решения судов», — подчеркнул бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

По материалам Finance.UA
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