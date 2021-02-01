Tesla отзывает 135 000 электромобилей

Компания Tesla отзывает в США 135 000 электромобилей из-за сбоя в программном обеспечении. Будут ли эти машины отозваны в других странах — пока не известно.
В частности, под эту сервисную кампанию попали Tesla Model S 2012-2018 годов выпуска и Model X 2016-2018 годов выпуска.
У них из-за сбоя программного обеспечения могут быть проблемы в работе некоторых систем, например, камер заднего вида и обогрева лобового стекла. А все из-за того, что дисплей внезапно отключается.
Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы дорожные аварии, не сообщается. О пострадавших тоже ничего не говорится.
Американский автогигант обещает тщательно проверить все отзываемые автомобили и, если будет обнаружен дефект, обновить мультимедийную систему. Естественно, все работы проведут бесплатно.
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