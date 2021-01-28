При смене поставщика газа потребителю могут прийти две платежки

В первый месяц после смены поставщика газа потребители могут получить сразу две платежки – от старой и от новой компании. Это произойдет в случае перехода в середине месяца.

Об этом сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий на своей странице в Facebook.

«В случае смены поставщика газа в середине месяца, объем потребленного газа будет разделен между 2 поставщиками. На следующий месяц после смены поставщика каждый клиент получит 2 счета за потребленный газ от предыдущего поставщика за те дни месяца, когда он поставлял газ, и от нового поставщика за остальные дни, начиная с даты перехода. Объемы потребленного газа будут распределены между поставщиками автоматически», – пояснила Бабий.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 февраля снижен тариф на газ. Если сейчас цена доходит до более 9 грн за кубометр, то с февраля все будут платить по 6,99 грн за куб.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний.