Украина может вернуться к адаптивному карантину: есть регионы для «желтой» и «зеленой» зон

Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину. Сейчас некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня «желтой» или «зеленой» зоны.
Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Офис президента.
По его словам, сейчас данный вопрос планируют изучить более детально.
«Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий — до уровня, который соответствовал „желтой“ и „зеленой“ зонам. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение», — отметил Шмыгаль.
Напомним, с прошлой недели Украина вернулась к ограничениям «оранжевой» зоны карантина после январского локдауна.
При этом в Министерстве здравоохранения заявили, что планируется возвращение к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом.
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