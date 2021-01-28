Е-паспорт в приложении «Дія» уже принимают в десяти украинских аэропортах

В 10 аэропортах Украины для осуществления внутренних перелетов можно пользоваться цифровой копией паспорта в приложении «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба государственного сервиса услуг Дія в Телеграме.

«Уже в 10-ти аэропортах Украины вы можете воспользоваться приложением „Дія“ для внутренних рейсов», — говорится в сообщении.

Где именно:

«Борисполь»;

«Киев»;

«Одесса»;

«Львов» имени Даниила Галицкого;

«Харьков»;

«Запорожье»;

«Николаев»;

«Ивано-Франковск»;

«Херсон»;

«Днепропетровск».

Отмечается, что недавно паспорт в приложении «Дія» стали принимать в аэропорту «Днепропетровск». «Прошло всего 3 дня после официального запуска, а уже 20% пассажиров воспользовались е-паспортами», — отмечают в пресс-службе.

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