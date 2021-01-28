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Е-паспорт в приложении «Дія» уже принимают в десяти украинских аэропортах

Е-паспорт в приложении «Дія» уже принимают в десяти украинских аэропортах

В 10 аэропортах Украины для осуществления внутренних перелетов можно пользоваться цифровой копией паспорта в приложении «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба государственного сервиса услуг Дія в Телеграме.

«Уже в 10-ти аэропортах Украины вы можете воспользоваться приложением „Дія“ для внутренних рейсов», — говорится в сообщении.

Где именно:

  • «Борисполь»;
  • «Киев»;
  • «Одесса»;
  • «Львов» имени Даниила Галицкого;
  • «Харьков»;
  • «Запорожье»;
  • «Николаев»;
  • «Ивано-Франковск»;
  • «Херсон»;
  • «Днепропетровск».

Отмечается, что недавно паспорт в приложении «Дія» стали принимать в аэропорту «Днепропетровск». «Прошло всего 3 дня после официального запуска, а уже 20% пассажиров воспользовались е-паспортами», — отмечают в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

  • Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые цифровые проекты и сервисы, которые запустит Минцифры в первом квартале 2021 года.
  • В декабре 2020 года Министерство цифровой трансформации добавило в «Дію» возможность управления набором документов и автоматическую загрузку свидетельства о рождение ребенка.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

По материалам Finance.UA
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