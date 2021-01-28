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Ляшко объяснил, как украинцам записаться на вакцинацию от COVID-19

Ляшко объяснил, как украинцам записаться на вакцинацию от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будет происходить запись на вакцинацию от коронавируса (COVID-19).

Как сказал он в интервью ТСН, 10 февраля уже будет полностью оттестирован модуль иммунопрофилактики в медицинских информационных системах, которые находятся у врачей.

«И параллельно с этим будет запущен сайт, название там COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику», — отметил Ляшко.

По его словам, параллельно разрабатывается коммуникационная кампания.

«Запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте можно сделать прививку, кто будет проводить», — пояснил главный санврач.

Он добавил, что будет три механизма, как это можно сделать: записаться напрямую, записаться через семейного врача, или получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

По материалам Обозреватель
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