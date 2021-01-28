Зеленский уверяет, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной

Президент Владимир Зеленский считает, что вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба главы государства.
«Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 – не то, на чем должно зарабатывать государство», – подчеркнул Президент.
Читайте также: Степанов рассказал, сколько украинцев получат доступ к вакцине против COVID-19 на первом этапе
Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.
«Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Судя по мощности, скольких людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации», – заверил Максим Степанов.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 годаОколо часа назад - 526 5
Земельный налог для физлиц: что нужно знатьВчера, 08:30 - 66895 4
Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)Вчера, 21:01 - 4948 3
Могут ли привитые от COVID-19 заразить другихВчера, 03:43 - 810 2
Прогноз на 2021 год: строительная отрасль начнет восстановление (инфографика)Вчера, 12:01 - 1245 2
Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топливаВчера, 19:04 - 6141 1
Пенсия военнослужащего: почему суд может отказать в перерасчетеВчера, 15:16 - 5147 1
Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)Вчера, 21:01 - 4948 3
Продолжительность работы в ночное время: кому запрещено (инфографика)Вчера, 20:00 - 4511
Перенос рабочих дней нельзя отменять: юрист привел аргументыВчера, 13:09 - 2404
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 507
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1210
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1054 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1887 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2952 6