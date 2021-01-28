Зеленский уверяет, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной

Президент Владимир Зеленский считает, что вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 – не то, на чем должно зарабатывать государство», – подчеркнул Президент.

Читайте также: Степанов рассказал, сколько украинцев получат доступ к вакцине против COVID-19 на первом этапе

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

«Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Судя по мощности, скольких людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации», – заверил Максим Степанов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫