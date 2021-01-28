В Британии построят первый в мире аэропорт для аэротакси и дронов-доставщиков (видео)

В Британии построят специализированный аэропорт Air-One для воздушного транспорта будущего как то летающие автомобили, аэротакси и дроны-доставщики. Строительство в городе Ковентри развернет компания Urban Air Port. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-релиз компании.
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Рядом находится большая транспортная магистраль, торгово-офисный комплекс и железнодорожная станция. Air-One занимает на 60% меньше места, чем вертолетная площадка. Все летательные аппараты будут электрическими, а энергию для собственных нужд и зарядки мультикоптеров Air-One получит от солнечных батарей на внешних поверхностях.
В реализации проекта Urban Air Port способствует Hyundai Motor Group, летающие автомобили которой, скорее всего, и окажутся в аэропорту первыми. Air One в Ковентри намерен стать первым подобным сооружением в мире, но точные сроки строительства пока не указываются.
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