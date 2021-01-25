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Банки будут проверять лиц, которые подают документы на принудительное взыскание средств

Банки будут проверять лиц, которые подают документы на принудительное взыскание средств

Национальный банк обязал банки проверять полномочия лиц, которые самостоятельно доставляют документы на принудительное взыскание или арест средств.

Как сообщает НБУ, речь идет о лицах, которые самостоятельно доставляют в банк расчетные документы на принудительное списание или взыскание денежных средств со счетов клиентов, документов на арест или снятие ареста с денежных средств.

Для чего это необходимо:

это даст возможность избежать случаев принятия банком указанных расчетных документов от лиц, которые не имеют полномочий на такие действия. Порядок установления полномочий каждый банк самостоятельно будет определять в своих внутренних документах.

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Соответствующее требование содержит Постановление Правления НБУ от 28 января 2021 года № 10, которое вступает в силу с 30 января 2021 года.

Доставлять в банки документы на принудительное списание или взыскание средств со счетов клиентов, а также на арест или снятие ареста со средств на счетах клиентов имеют полномочия государственные и частные исполнители, представители или поверенные частного исполнителя, следователи, представители суда и тому подобное.

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По материалам Finance.UA
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