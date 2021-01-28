Нацбанк ожидает в этом году ускорения инфляции до 7%

В текущем году инфляция ускорится до 7%. Такой прогноз содержится в ежеквартальном Инфляционном отчете Нацбанка.

Отмечается, что главной причиной инфляции станет спрос на продукты питания, который будет превышать предложение.

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Также важной причиной роста инфляции станет подорожание энергоносителей — автомобильного топлива, природного газа для населения и рост коммунальных услуг.

Третьим фактором ускорения инфляции будет повышение минимальной заработной платы (до 6000 грн в январе и 6500 грн в декабре 2021 года), что, помимо роста потребительского спроса, приведет к увеличению расходов бизнеса на заработную плату и налоговой нагрузки.

«Соответственно ожидается, что бизнес будет компенсировать эти дополнительные расходы путем повышения цен», — говорится в обзоре.

«Отмечается, что рост продовольственной инфляции в первом полугодии текущего года продолжится вследствие низкого прошлогоднего урожая, однако после поступления в продажу продукции нового урожая, продовольственная инфляция замедлится в конце года до 6%», — говорится в обзоре.