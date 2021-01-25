В 2020 году количество электронных договоров ОСАГО выросло до 3 млн

По итогам прошлого года количество электронных договоров ОСАГО составило 3,05 млн. шт., что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Сумма страховых платежей по таким договорам составляет 2,6 млрд. грн. (+176%).

Больше трети от общего количества договоров ОСАГО заключено в электронной форме: доля электронных договоров ОСАГО в 2020 г. составляет около 37%, тогда как в 2019 г. она составляла 15%, а в 2018 г. – лишь около 2%.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Сумма страховых платежей по таким договорам составляет 2,6 млрд грн (+ 176%).

Треть договоров ОСАГО заключены в электронной форме. Доля электронных договоров в общей структуре составляет около 37%, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 15%.

С 2020 года участники ДТП получили возможность оформить электронный европротокол не только через веб-страницу МТСБУ, но и с помощью мобильного приложения «Мой полис», что повысило доступность и удобство сервиса. Эти шаги были предприняты в рамках работы инновационного хаба МТСБУ по отбору и поддержке технологических стартапов в страховании.

Отчетливую динамику продемонстрировали показатели использования электронного европротокола, увеличившись в 2,8 раза: в 2019 г. было оформлено 1620 электронных европротоколов, в 2020 – уже 4628 шт.