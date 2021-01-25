В Украине предлагают ввести новые трудовые штрафы

В Украине разработали законопроект, который должен заменить закон об охране труда и усилить ответственность за нарушение законодательства.
Об этом говорится в законопроекте “О безопасности и здоровье работников”, который был опубликован на сайте Федерации профессиональных союзов Украины.
Надзор за соблюдением норм будет осуществлять Государственная инспекция труда.
Предусмотрены следующие наказания за нарушение:
По оперативным данным Государственной службы Украины по вопросам труда сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн, или на 18%, с 3,8 млрд грн по состоянию на 07.12.2020 до 3,1 млрд грн по состоянию на 11.01.2020. Крупнейшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн.
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