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В Украине предлагают ввести новые трудовые штрафы

В Украине предлагают ввести новые трудовые штрафы

В Украине разработали законопроект, который должен заменить закон об охране труда и усилить ответственность за нарушение законодательства.

Об этом говорится в законопроекте “О безопасности и здоровье работников”, который был опубликован на сайте Федерации профессиональных союзов Украины.

Надзор за соблюдением норм будет осуществлять Государственная инспекция труда.

Предусмотрены следующие наказания за нарушение:

  • допуск работника к работе без трудового договора, оформление на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, выплаты заработной платы без начисления ЕСВ – штраф в 15-кратном размере минимальной заработной платы за каждого работника. За нарушение повторно в течение года – в 30-кратном размере минимальной заработной платы;
  • нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме, нарушение требований законодательства о предоставлении отпусков – в 3-кратном размере минимальной заработной платы;
  • несоблюдение государственных гарантий в оплате труда – в 5-кратном размере минимальной заработной платы;
  • несоблюдение гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами “О воинской обязанности и военной службе” – в 4-кратном размере минимальной заработной платы;
  • создание препятствий в проведении инспекционного посещения – в 5-кратном размере минимальной заработной платы.

Справка Finance.ua:

По оперативным данным Государственной службы Украины по вопросам труда сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн, или на 18%, с 3,8 млрд грн по состоянию на 07.12.2020 до 3,1 млрд грн по состоянию на 11.01.2020. Крупнейшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн.

По материалам Finance.UA
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