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Рада создала Бюро экономической безопасности

Рада создала Бюро экономической безопасности

Верховная Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

По законопроект № 3087-д проголосовали 242 народных депутата. Документом предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

Бюро будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики. Один из инициаторов законопроекта, нардеп Александр Ковальчук отметил, что не считает БЭБ отдельным органом — это продолжение реформы ГФС и СБУ.

Детали создания БЭБ:

  • образуется Президентом Украины, директор тоже назначается президентом и подотчетен ему и ВРУ;
  • максимальное количество работников не более 4 тыс. Должностной оклад лиц, имеющих специальное звание, не может быть менее 20 прожиточных минимумов (43 780 грн). Бюро начнет деятельность с момента укомплектования штата на 30%;
  • деятельность Бюро будет координировать правительство.

В то же время в СБУ будет ликвидирован Департамент контрразведывательной защиты экономики Украины, отделения которого работают в территориальных подразделениях Службы безопасности по всей стране. Не так давно ГБР раскрыло схему вымогательства в одном из таких департаментов.

Напомним, законопроект № 3087-д был принят в первом чтении в сентябре 2020 года. После чего документ обсуждали в Офисе президента и на заседаниях фракции «Слуга народа», нардепы которой являются его инициаторами.

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По материалам Обозреватель
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