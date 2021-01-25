Рада создала Бюро экономической безопасности

Верховная Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
По законопроект № 3087-д проголосовали 242 народных депутата. Документом предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.
Бюро будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики. Один из инициаторов законопроекта, нардеп Александр Ковальчук отметил, что не считает БЭБ отдельным органом — это продолжение реформы ГФС и СБУ.
Детали создания БЭБ:
В то же время в СБУ будет ликвидирован Департамент контрразведывательной защиты экономики Украины, отделения которого работают в территориальных подразделениях Службы безопасности по всей стране. Не так давно ГБР раскрыло схему вымогательства в одном из таких департаментов.
Напомним, законопроект № 3087-д был принят в первом чтении в сентябре 2020 года. После чего документ обсуждали в Офисе президента и на заседаниях фракции «Слуга народа», нардепы которой являются его инициаторами.
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