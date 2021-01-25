Рада поддержала законопроект о вакцинации

Верховная Рада в четверг, 28 января, приняла за основу законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. За законопроект №4613 проголосовали 318 нардепов.
При этом спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже завтра по процедуре Ad hoc.
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На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.
Принятый документ предусматривает в украинском законодательстве аналогичный режим. Также закон необходим для регистрации вакцин в Украине.
Он предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при таких условиях:
При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.
Регистрационное удостоверение выдается сроком на год с возможностью продления еще на год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до 5 лет.
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