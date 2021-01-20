Госдолг Украины 2020 года вырос на 550 млрд гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долларов. За год госдолг вырос на 553,64 млрд гривен (на 27,7%) или на 5,89 млрд долларов (на 7%).
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
По данным Минфина, в течение декабря 2020 года сумма увеличилась в гривневом эквиваленте на 153,64 млрд грн, а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 6,01 млрд долларов.
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По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 518,93 млрд грн (59,52% от общей суммы долга) или 53,72 млрд долларов, внутренний долг — 1 033,00 млрд грн (40,48%) или 36,53 млрд долларов.
Государственный долг Украины составлял 2 259,23 млрд грн (88,53% от общей суммы долга) или 79,90 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 292,70 млрд грн (11,47%) или 10,35 млрд долларов.
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