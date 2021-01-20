НБУ меняет требования к банковским соглашениям с потребителями

Национальный банк утвердил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги”, – сообщает пресс-служба НБУ.

Что должны будут указывать в договорах:

в договоре вклада нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада и т. п;

в договоре потребительского кредита – перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и т. п;

текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд.

Банкам будет запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя уплатить за еще не полученные по договору услуги и тому подобное.

Главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, права и обязанности банка и потребителя, последствия невыполнения обязательств.

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“Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуги и его обдуманному решению о заключении договора. Новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, к которой установлены требования”, – пояснили в Нацбанке.

Банки имеют три месяца до 27 апреля 2021 года для приведения своей работы в соответствие и раскрытия полной информации в договорах.

Справка Finance.ua:

Чтобы защитить права потребителей и создать единый подход к предоставлению информации о банковских продуктах и услугах, НБУ создал новые требования к договорам в отношении потребительского кредитования, депозитов и открытия счета в банке.

2020 год, несмотря на пандемию и карантинные ограничения, был благоприятным для роста и удешевления ресурсной базы банков. Гривневые вклады домохозяйств выросли на 26,4%, это самые высокие темпы роста с 2010 года.

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