НБУ меняет требования к банковским соглашениям с потребителями

Национальный банк утвердил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги”, – сообщает пресс-служба НБУ.
Что должны будут указывать в договорах:
Также требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд.
Банкам будет запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя уплатить за еще не полученные по договору услуги и тому подобное.
Главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, права и обязанности банка и потребителя, последствия невыполнения обязательств.
“Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуги и его обдуманному решению о заключении договора. Новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, к которой установлены требования”, – пояснили в Нацбанке.
Банки имеют три месяца до 27 апреля 2021 года для приведения своей работы в соответствие и раскрытия полной информации в договорах.
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