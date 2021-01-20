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Tesla показала роботизированное производство новых аккумуляторов

Tesla показала роботизированное производство новых аккумуляторов

Электрокары Tesla пользуются огромной популярностью, но далеко не все задумываются, как Илон Маск создает их. Опубликованное недавно видео проливает свет на производство одного из главных элементов знаменитых автомобилей – аккумуляторов.

За последние несколько лет произошло значительное снижение стоимости 1 кВтч аккумулятора. Так, еще в 2019 году 1 кВтч обходился Tesla в 156 долларов, а цена всей батареи на 90 кВтч составляла 14 040 долларов. После перехода на новый формат 2170 с диаметром 21 мм и высотой 70 мм (против 18 и 65 мм в батареях 18650) удалось снизить общую стоимость вдвое – до 78 долларов за 1 квтч или 7020 долларов за 90 квтч.

Новая компоновка батарей называется Biscuit Tin (бисквиты). Это цилиндрические блоки большого размера, визуально напоминающие популярное лакомство (отсюда и название). По словам Tesla, снижения стоимости удалось добиться благодаря сокращению доли кобальта, которая остается одним из самых дорогих элементов аккумуляторной батареи.

По материалам Телеканал 24
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