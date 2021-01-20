В Киеве отложено завершение ремонта Шулявского моста

Ремонт Шулявского моста продлили до 2022 года, несмотря на то, что ранее появилась информация о продлении до конца 2021 года.
Об этом сообщает журналист Евгений Куксин в Telegram-канале.
Реконструкция моста продлится до конца 2022 года, о чем сказано в принятом Киевсоветом бюджете на 2021 год.
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