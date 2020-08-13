Шулявский мост опять ремонтируют: где и когда перекроют движение

В Киеве начаты очередные ремонтные работы на Шулявском мосту. Дорожники вернулись на столичный путепровод через проспект Победы, который открыли для проезда после реконструкции меньше года назад.
Для проезда автомобилей оставили по одной полосе в обоих направлениях движения. Остальные полосы закрыты на ремонт. Как говорится в сюжете, накануне на мосту был частично положен свежий слой асфальта, именно поэтому и продолжены ремонтные работы, так как дорожники намерены закончить укладку нового асфальта по всей поверхности моста.
Сегодня, 20 августа, будет начата укладка нового асфальта на стороне моста ведущей в сторону метро «Почайна». Автомобили пустят по новому, уже застывшему асфальту, а полосы со старым асфальтом будут перекрыты. Также сегодня будут закрыты съезды с моста на проспект Победы в направлении площади Победы и в направлении выезда из столицы.
Когда обещают закончить ремонт. Укладку верхнего слоя асфальта дорожники обещают закончить до конца этой недели, то есть фактически до 23 августа.
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