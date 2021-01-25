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Сколько украинцев получают пенсию наличными: данные "Укрпошты"

Сколько украинцев получают пенсию наличными: данные "Укрпошты"

В Украине не менее 3,6 млн пенсионеров получают пенсии наличными через отделения «Укрпошты» или почтальонов.

Об этом в интервью «Эспрессо» рассказал генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский.

Большая часть пенсионеров не может получать пенсионные выплаты на карту, потому что отделения банков есть в 5% населенных пунктов страны, банкоматы — в 30%, к тому же доля магазинов, оснащенных терминалами для расчета картой, оставляет желать лучшего.

«Банковские карты не работают, когда нет интернета или POS-терминала. Представьте, бабушка получила пенсию на карточку в селе, где живет 2 тыс. человек, в котором банков вообще нет. Ближайший банкомат где-то в райцентре. Чтобы снять деньги, нужно потратить где-то 100 грн на маршрутку, если она вообще ездит», — пояснил Смелянский.

Также он отметил, что около 40% украинцев вообще не имеют банковского счета — правда, эту проблему можно решить, предоставив «Укрпоште» право оказывать банковские услуги. Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении 19 мая 2020 года, несмотря на то, что в Национальном банке Украины активно выступали против этого.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 января 2021 года в Украине 11,1 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.
  • В 2021 году в Украине состоится индексация пенсий, а также предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 лет.
  • В этом году повышение состоится в несколько этапов. Уже с 1 января 2021 года выросли пенсии, «привязанные» к минимальной зарплате. С 1 апреля пересчитают пенсию работающим пенсионерам, сделав поправку на трудовой стаж. С 1 июля в связи с ростом минимальных зарплат вновь повысятся пенсии тех, у кого стаж 30 или 35 лет (у женщин и мужчин соответственно). Их минимальная пенсия составит уже 2600 грн (после роста минимальных зарплат до 6500 грн). Также с 1 июля станут получать надбавки пенсионеры 75−79 лет — 400 грн при условии, что их пенсии не превышают средней зарплаты.
По материалам Espreso.tv
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