Сколько украинцев получают пенсию наличными: данные "Укрпошты"

В Украине не менее 3,6 млн пенсионеров получают пенсии наличными через отделения «Укрпошты» или почтальонов.
Об этом в интервью «Эспрессо» рассказал генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский.
Большая часть пенсионеров не может получать пенсионные выплаты на карту, потому что отделения банков есть в 5% населенных пунктов страны, банкоматы — в 30%, к тому же доля магазинов, оснащенных терминалами для расчета картой, оставляет желать лучшего.
«Банковские карты не работают, когда нет интернета или POS-терминала. Представьте, бабушка получила пенсию на карточку в селе, где живет 2 тыс. человек, в котором банков вообще нет. Ближайший банкомат где-то в райцентре. Чтобы снять деньги, нужно потратить где-то 100 грн на маршрутку, если она вообще ездит», — пояснил Смелянский.
Также он отметил, что около 40% украинцев вообще не имеют банковского счета — правда, эту проблему можно решить, предоставив «Укрпоште» право оказывать банковские услуги. Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении 19 мая 2020 года, несмотря на то, что в Национальном банке Украины активно выступали против этого.
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