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Новые смарт-часы Apple и Samsung могут получить функцию измерения уровня сахара в крови

Новые смарт-часы Apple и Samsung могут получить функцию измерения уровня сахара в крови

Следующее поколение смарт-часов от Apple и Samsung может обзавестись полезной функцией для мониторинга состояния здоровья. Речь идет о возможности измерения уровня сахара в крови, что жизненно важно для людей с диабетом. Обычно данная процедура подразумевает забор крови и использование специального устройства, определяющего количество глюкозы в образце крови. Однако, в случае со смарт-часами будет использоваться оптический сенсор, не требующий инвазивной процедуры.

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В прошлом компания Samsung уже публиковала результаты исследования технологии неинвазивного измерения уровня глюкозы в крови на основе рамановской спектроскопии, которое она проводила совместно с исследовательской группой из Массачусетского технологического института (рамановская спектроскопия — вид спектроскопии, в котором через образец исследуемого вещества пропускается луч с определенной длиной волны, который при контакте с образцом рассеивается). Samsung и группе ученых из MIT удалось поднять точность неинвазивного измерения сигналов с помощью рамановской спектроскопии. Данная технология должна дебютировать в Galaxy Watch 4 (или Galaxy Watch Active 3).

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Apple планирует реализовать подобную возможность в Apple Watch Series 7. Компания уже запатентовала соответствующие технологии и в настоящее время тестирует надежность и стабильность функции перед коммерческим запуском.

Впрочем, как и в случае с возможностью снятия ЭКГ при помощи Apple Watch/Galaxy Watch, функция может быть доступна не во всех регионах на старте. Компаниям необходимо сперва получить соответствующие разрешения от правительственных медицинских организаций, и только после этого они могут запускать подобные функции в конкретных локациях.

По материалам ITC.ua
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