Представлены умные часы Fossil Gen 5 LTE

Компания Fossil анонсировала умные часы Fossil Gen 5 LTE, добавив поддержку сотовый связи в модель, выпущенную ещё в 2019 году.
Это устройство по характеристиках полностью соответствует оригинальной модели. Часы построены на базе однокристальной системы Snapdragon Wear 3100, они оснащены 1,28-дюймовым дисплеем AMOLED с плотностью 328 пикселей на дюйм, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти.
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Пока что планируется, что умные часы Fossil Gen 5 LTE появятся в США этой весной и будут продаваться только оператором Verizon. В часах используется функция Verizon Number Share, позволяющая синхронизировать один номер телефона между двумя устройствами.
Компания подтвердила, что позже в этом году часы станет доступны у других операторов связи в США и выйдут в других странах мира.
Цена устройства составляет 349 долларов.
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