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Взял кредит — выиграл телевизор! MyCredit подвел итоги новогодней акции

Новогодние мечты сбываются! В популярном сервисе онлайн-кредитования MyCredit подвели итоги акции «Smart-ёлка желаний» и разыграли полезные гаджеты: робот-пылесос, смартфоны, планшет и главный приз — 43-дюймовый телевизор Samsung.

С 10 декабря 2020 по 20 января 2021 года новые и постоянные пользователи MyCredit проверяли свою внимательность: искали на интерактивной елке промокоды и подарки. Промокодами, дающими мгновенные скидки до 85% на онлайн-кредит, можно было воспользоваться сразу, а для участия в розыгрыше ценных призов требовалось заполнить пользовательскую анкету. За время акции на сайте и в мобильном приложении MyCredit оставили более 200 тысяч заявок!

21 января в прямом эфире Instagram состоялся долгожданный розыгрыш. Среди пользователей, которые выполнили все условия, рандомно выбрали счастливчиков, получивших классные подарки:

  • беспроводные наушники,
  • смарт-весы,
  • электрощетку,
  • электрочайник,
  • робот-пылесос,
  • портативную колонку,
  • планшет,
  • смартфоны Xiaomi
  • и телевизор Samsung диагональю 43 дюйма.

«MyCredit не только предоставляет деньги до зарплаты на прозрачных условиях, но и регулярно разыгрывает ценные призы, — отмечает директор по маркетингу Серафима Нехода. — В новогодние праздники нам хотелось поблагодарить постоянных клиентов за лояльность, и, возможно, исполнить чьи-то новогодние желания. Судя по полученному отклику, все удалось».

Напомним, MyCredit — сервис быстрого кредитования, где в режиме онлайн можно оформить займ до 15 000 грн на карту любого банка. За четыре года работы компания несколько раз удостаивалась звания «Лучший сервис онлайн-кредитования‎» по версии PaySpace Magazine и Finance.ua, а также вошла в ТОП-3 самых надежных украинских МФО.

По материалам Mycredit
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