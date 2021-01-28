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Зарплаты в страховой сфере Украины в 2020 году (инфографика)

Зарплаты в страховой сфере Украины в 2020 году (инфографика)

В исследовании по зарплатам страхового рынка Украины, проведенного Фориншурер и EWA.UA приняли участие работники страхового рынка разных уровней и категорий должностей из 23 регионов Украины.

Аудитория. 25−44 года: на нее приходится 73,5%.

Оплата в страховой сфере — это фиксированная ставки или ставка + бонус /%.

Официально зарплату получают 85,7% опрошенных страховщиков, страховые агенты или посредники работают как ФЛП.

Уровень зарплаты руководителя компании от 55 тыс. грн до 180 тыс. грн. А офисные продажи в страховании от 7 тыс. до 15 тыс. грн. ІТ и безнес-процессы — от 35 тыс. грн до 44 тыс. грн

Расходы страховых компаний Украины на оплату труда сотрудников в 2020 году составили 2,7 млрд. грн., в 2019 году они выросли на 16,4% до 2,4 млрд. грн.

В размере зарплаты не произошло изменений за 6 месяцев по данным анкет 64% женщин и 68% мужчин, рост зарплат на 10−20% констатировали 22% респондентов.

Изменение зарплат в зависимости от уровня должностей – меньше всего изменений произошло у административного персонала 87% работников, руководителей подразделений — 74% и директоров филиалов 68%.

Наибольший рост более 20% отмечался у топ-менеджеров высшего звена — 43% опрошенных.

Регионы. По регионам без изменений зарплаты -о 57,5%. В столице — 70,7%, рост выше 20% наблюдался у 17,7% работников в Киеве и + 10% в регионах у 20% опрошенных.


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По материалам Finance.UA
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