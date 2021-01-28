Зарплаты в страховой сфере Украины в 2020 году (инфографика)

В исследовании по зарплатам страхового рынка Украины, проведенного Фориншурер и EWA.UA приняли участие работники страхового рынка разных уровней и категорий должностей из 23 регионов Украины.
Аудитория. 25−44 года: на нее приходится 73,5%.
Оплата в страховой сфере — это фиксированная ставки или ставка + бонус /%.
Официально зарплату получают 85,7% опрошенных страховщиков, страховые агенты или посредники работают как ФЛП.
Уровень зарплаты руководителя компании от 55 тыс. грн до 180 тыс. грн. А офисные продажи в страховании от 7 тыс. до 15 тыс. грн. ІТ и безнес-процессы — от 35 тыс. грн до 44 тыс. грн
Расходы страховых компаний Украины на оплату труда сотрудников в 2020 году составили 2,7 млрд. грн., в 2019 году они выросли на 16,4% до 2,4 млрд. грн.
В размере зарплаты не произошло изменений за 6 месяцев по данным анкет 64% женщин и 68% мужчин, рост зарплат на 10−20% констатировали 22% респондентов.
Изменение зарплат в зависимости от уровня должностей – меньше всего изменений произошло у административного персонала 87% работников, руководителей подразделений — 74% и директоров филиалов 68%.
Наибольший рост более 20% отмечался у топ-менеджеров высшего звена — 43% опрошенных.
Регионы. По регионам без изменений зарплаты -о 57,5%. В столице — 70,7%, рост выше 20% наблюдался у 17,7% работников в Киеве и + 10% в регионах у 20% опрошенных.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто быстрее накопит на жилье — украинец или поляк (инфографика)Вчера, 10:10 - 2359 8
С 2022 года планируют сделать обязательным техосмотр автотранспортаВчера, 15:30 - 1004 5
"Нафтогаз" планирует закупить газ из Евросоюза за средства ЕБРРПозавчера, 20:19 - 446 5
Размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза — НКЦБФРВчера, 14:26 - 1193 4
В Польше хотят отменить пенсии для украинцевВчера, 06:37 - 5381 3
О чем следует спросить у работодателя на собеседованииВчера, 09:01 - 2731
Кто быстрее накопит на жилье — украинец или поляк (инфографика)Вчера, 10:10 - 2359 8
ТОП-5 популярных мошеннических схем в Украине (инфографика)Вчера, 12:02 - 1632 3
Размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза — НКЦБФРВчера, 14:26 - 1193 4
Нынешние криптовалюты долго не просуществуют — главный управляющий Банка АнглииВчера, 22:17 - 1176
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 397
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1079
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 976 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1788 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2748 6