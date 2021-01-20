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Boeing начнет выпуск самолетов на биотопливе

Boeing начнет выпуск самолетов на биотопливе

Аэрокосмическая корпорация Boeing начнет до 2030 года выпускать самолеты, которые будут работать полностью на биотопливе.

Об этом компания рассказала на своем сайте.

“Чтобы заправить самолет экологически чистым “топливом”, Boeing необходимо будет модифицировать двигатели и другие системы самолетов. Кроме того, потребуется сертификат, подтверждающий безопасную эксплуатацию воздушного судна”, – говорится в пресс-релизе компании.

По словам главы отделения коммерческих самолетов Boeing Стэна Дила, корпорация уже работает с регулирующими органами, производящими двигатели компании, и другими партнерами, заинтересованными во внедрении нового типа авиалайнеров.

“Биотопливо для авиации может быть произведено из различного сырья, в частности из несъедобных растений, сельскохозяйственных и лесных отходов, не подлежащих вторичной переработке бытовых отходов и промышленных выбросов газов”, – отмечают в Boeing.

В пресс-службе авиапроизводителя уточнили, что уже проводились пробные полеты техники на биотопливе. Однако в реальной летной практике самолеты пока могут функционировать только на смеси реактивного топлива и экологического в пропорции 50/50.

По данным Министерства энергетики США, использование новых видов топлива может снизить выбросы CO2 в атмосферу на 80%. Как отмечают в компании Air Transport Action Group, которая занимается изучением более экологичных решений в авиации, на коммерческие рейсы сейчас приходится около 2% всех выбросов парниковых газов и 12% от всех выбросов в сфере транспорта.

По материалам Корреспондент.net
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