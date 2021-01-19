В Китае выпустили стильный пикап для молодежи (фото)

Китайская компания Wuling Motors выпустит новый пикап, ориентированный на молодую публику.
Новый пикап Wuling Journey получит запоминающуюся внешность и будет ориентирован на молодую аудиторию. Сообщается, что разработка такой модели была продиктована спросом среди предпринимателей.
Новинка получит узнаваемые черты бренда, однако отметится более спортивным стилем, что позволит пикапу заинтересовать новых покупателей, которые раньше не обращали внимания на данный сегмент.
Journey также получит и специальную версию, которая будет отличаться от стандартной пластиковым обвесом, пересмотренной решеткой радиатора и колесами, предназначенными для бездорожья. Также производитель планирует разработать несколько конфигураций грузового отделения и возможность устанавливать на крышу фонарь.
В салоне модели смогут разместиться до 5 человек. В движение Wuling Journey будет приводиться 1,5-литровым «атмосферником» с отдачей в 99 л.с., а расход топлива на 100 км пути составит около 7 литров. Габаритные размеры новинки будут составлять 5105/1640/1810 мм.
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