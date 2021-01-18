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Глава НБУ высказался о переговорах с миссией МВФ

Глава НБУ высказался о переговорах с миссией МВФ

НБУ оценивает шансы пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ как высокие, но не дает более подробных комментариев в связи с тем, что сейчас идет работа миссии Фонда.

Об этом на пресс-брифинге, отвечая на вопрос ЭП, заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

«Как вы знаете, сейчас идет работа миссии МВФ в Украине. Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры пока продолжаются и прогресс, безусловно, есть.

В конце 2020 года были сделаны несколько важных шагов. НБУ направил проект закона о банковской деятельности в ВР, был утвержден госбюджет и внесены изменения в законодательство о возврате полномочий НАПК", — сказал Шевченко.

«В связи с тем, что сейчас идет миссия, мы сегодня воздерживаемся от более подробных комментариев», — подчеркнул он.

По материалам Економічна Правда
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