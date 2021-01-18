НБУ улучшил прогноз по размеру международных резервов

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2021 года на уровне 30,7 млрд долларов. В октябре прошлого года НБУ ожидал объем на уровне 29,5 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно прогнозу НБУ, в 2022 году резервы сократятся до 29,2 млрд долларов (ранее ожидалось 28,8 млрд долларов). В 2023 году резервы составят 29,1 млрд долларов.
Как отмечается в сообщении, в 2021 году ожидается поступление средств от МВФ в рамках текущей программы stand-by, а также официального финансирования от ЕС, Всемирного банка и других международных партнеров. Эти средства позволят профинансировать значительную часть бюджетных потребностей в 2021 году.
«Сотрудничество с Фондом остается важным сигналом и для иностранных инвесторов. Оно существенно упростит и удешевит доступ плановых привлечений правительства на внешних рынках. Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров, Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долларов, несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга», — отметили в НБУ.
Напомним, размер международных резервов Украины в течение декабря 2020 года вырос на 2 996,89 млн долларов (на 11,5%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,63 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.
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