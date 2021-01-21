На что обратить внимание при заключении договора страхования

Оформляя договор страхования, каждый пункт необходимо изучить очень внимательно, ведь при детальном рассмотрении может оказаться, что ваш полис может не покрыть необходимые услуги.

Об этом сообщается на сайте Лиги страховых организаций Украины.

На что необходимо обратить внимание при заключении договора страхования:

как трактуются страховые риски;

какой факт (событие) признается по договору страховым случаем;

в каком случае страховщик не признает событие как страховое;

какие предусмотрены ограничения по договору и в каком случае страховщик может отказать в выплате страхового возмещения;

устраивает ли вас размер франшизы в договоре (франшиза – часть убытков, которая не возмещается страховщиком в соответствии с договором страхования).

какие права имеют стороны и какие обязанности возложены на них по договору;

знаете ли вы, какую методику определения размеров убытков и выплаты страхового возмещения страховщик применяет;

в каких случаях договор прекращает свое действие.

Справка Finance.ua:

Национальный банк предложил для обсуждения новые правила определения суммы приемлемых активов страховых компаний.

Речь идет об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качестве активов и рисковости операций страховщика.

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