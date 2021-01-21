На что обратить внимание при заключении договора страхования

Оформляя договор страхования, каждый пункт необходимо изучить очень внимательно, ведь при детальном рассмотрении может оказаться, что ваш полис может не покрыть необходимые услуги.
Об этом сообщается на сайте Лиги страховых организаций Украины.
На что необходимо обратить внимание при заключении договора страхования:
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