Как списать долг по ЕСВ (инструкция)

Скоро истекает гарантированный законом срок, когда физлица-предприниматели (ФЛП) и самозанятые лица могут подать документы на списание задолженности по единому социальному взносу. О том, как списать долг, пишет UBR.ua.
«Круг субъектов, которые имеют право на такое списание, не меняется: это физлица-предприниматели (кроме физлиц-предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения) и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность», — рассказывает управляющий партнер ЮК «Winner» Игорь Ясько. Под второй подразумевается научная, литературная, артистическая, художественная, образовательная или преподавательская, а также медицинская, юридическая практика, в том числе адвокатская, нотариальная деятельность, а также религиозная (миссионерская) и прочая деятельность, которая приносит доход.
Для того чтобы воспользоваться правом на списание, необходимо:
Списанию подлежат все долги за ЕСВ, накопившиеся за четыре года.
Какие документы нужны для ФЛП:
Документы для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность:
Указанное письменное заявление о списании задолженности подается на имя начальника территориального управления ГНС в произвольной форме.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Облгазы в 14 областях снизили тарифы на распределение газаВчера, 12:00 - 2625 4
"Центрэнерго" обвинил ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении цен3 ч. назад - 321 3
Сологуб проиграл суд против работодателя: выговор признали законнымВчера, 15:35 - 656 3
Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы МинюстаВчера, 21:00 - 7487 2
Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС5 ч. назад - 454 2
Доллар в 2021 будет падать: аналитики назвали причиныВчера, 17:00 - 11326
Налоговые льготы для тех, у кого есть детиВчера, 19:00 - 8882 1
Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы МинюстаВчера, 21:00 - 7487 2
Xiaomi снижает цены на Redmi K30, Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9Вчера, 22:52 - 5073
ГНС назвала сроки и размеры уплаты ЕСВ предпринимателями в 2021 годуВчера, 20:00 - 4463
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина32 мин. назад - 12
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Вчера, 15:16 - 464
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Позавчера, 10:22 - 478
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1073
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 757