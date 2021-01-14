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Как списать долг по ЕСВ (инструкция)

Как списать долг по ЕСВ (инструкция)

Скоро истекает гарантированный законом срок, когда физлица-предприниматели (ФЛП) и самозанятые лица могут подать документы на списание задолженности по единому социальному взносу. О том, как списать долг, пишет UBR.ua.

«Круг субъектов, которые имеют право на такое списание, не меняется: это физлица-предприниматели (кроме физлиц-предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения) и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность», — рассказывает управляющий партнер ЮК «Winner» Игорь Ясько. Под второй подразумевается научная, литературная, артистическая, художественная, образовательная или преподавательская, а также медицинская, юридическая практика, в том числе адвокатская, нотариальная деятельность, а также религиозная (миссионерская) и прочая деятельность, которая приносит доход.

Для того чтобы воспользоваться правом на списание, необходимо:

  • чтобы плательщиком не был получен доход (прибыль) от деятельности, подлежащей обложению НДФЛ;
  • подать предусмотренные законом документы до 1 марта 2021 года.

Списанию подлежат все долги за ЕСВ, накопившиеся за четыре года.

Какие документы нужны для ФЛП:

  • Заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности, которое подается государственному регистратору по месту нахождения регистрационного дела ФЛП (если такое заявление не подавалось ранее);
  • Заявление о списании задолженности;
  • Отчетность по ЕСВ в соответствии с требованиями части второй статьи 6 закона № 2464-VI за период с 1 января 2017 до 1 декабря 2020, которая сдается в налоговый орган по основному месту учета (если такие отчеты не были поданы ранее или содержат ошибки). Отчетность по ЕСВ обязательно должна отражать данные за период с 01.01.2017 года до даты государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности включительно в указанном периоде, который заканчивается 1 декабря 2020.

Документы для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность:

  • Заявление о списании задолженности;
  • Заявление о снятии с учета в качестве плательщика единого взноса (если такое заявление не подавалось ранее);
  • Отчетность в соответствии с требованиями части второй статьи 6 закона № 2464-VI за период с 1 января 2017 до 1 декабря 2020 (если отчетность не подавалась ранее или была подана с ошибками).

Указанное письменное заявление о списании задолженности подается на имя начальника территориального управления ГНС в произвольной форме.

Справка Finance.ua:

  • Государственная налоговая служба Украины в автоматическом режиме списала налоговые долги почти 3,7 млн налогоплательщиков.

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По материалам УБР
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