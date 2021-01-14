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Миллионам украинцев списали налоговые долги

Миллионам украинцев списали налоговые долги

Государственная налоговая служба Украины в автоматическом режиме списала налоговые долги почти 3,7 млн налогоплательщиков.

Об этом сообщила пресс служба ГНС.

Кого это касается:

  • речь идет о долгах плательщиков, которые учитывались по состоянию на 01.11.2020 и остались неоплаченными/непогашенными на дату списания;
  • основным условием для списания было наличие у плательщика налогового долга, совокупный размер которого по всем налогам и сборам не превышал 3060 гривен.

По оперативным данным информационно-телекоммуникационной системы налоговых органов, фактически списано такого налогового долга по 3 млн 656 тыс. плательщикам на общую сумму 1 187,4 млн гривен.

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Напомним, списание налогового долга проводили согласно Закону Украины №1072-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины, касающиеся социальной поддержки налогоплательщиков на период проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Справка Finance.ua:

  • Проверить, все ли расчеты с бюджетом сделаны вовремя и в полном объеме, предприятия могут в Электронном кабинете плательщика. Как это сделать – читайте по ссылке.
  • 1 января Налоговая служба обновила 1492 счета для уплаты единого налога и 24 для единого социального взноса. Такие изменения ГНС вносит ежегодно, что приводит к тому, что тысячи предпринимателей платят налоги не на тот адрес, поэтому в Опендатабот рассказали, как начать пользоваться новым счетом.
По материалам Finance.UA
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