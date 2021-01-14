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Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС

Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС

По данным ежемесячного мониторинга аграрной торговли, проводимого Европейской Комиссией, Украина заняла третье место в списке крупнейших поставщиков продукции аграрного сектора в страны Евросоюза, экспортировав на сумму 7,3 млрд евро, пишет «superagronom.com»:/https://superagronom.com/.

В целом за прошлый год поставки отечественной сельхозпродукции в Европейский Союз составили 7,5 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

По его словам, товарная структура отечественных поставок в Европейский Союз в значительной степени повторяет общую. Более 83% в ней приходится на экспорт зерновых и масличных культур, жиров и растительного масла, остатков перерабатывающей промышленности.

Характерной чертой прошлого года стал заметный рост экспорта отдельных видов животноводческой продукции в количественных объемах, в частности: яиц в скорлупе — до 9,6 тыс. тонн (почти в 3,5 раза), меда — до 48 тыс. тонн (на 24%).

За 2019 год отечественные экспортеры полностью закрыли квоты на мед (основную и дополнительную), яблочный и виноградный соки, сахар, ячменную крупу и муку, консервированные томаты (основную и дополнительную), обработанный крахмал, пшеницу, кукурузу (основную и дополнительную), мясо птицы, сливочное масло, обработанную продукцию из зерновых и крахмал.

По материалам Finance.UA
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