Банки в прошлом году сократили свои сети на 870 отделений

По состоянию на 1 января 2021 года количество действующих структурных подразделений украинских банков сократилось с 8002 до 7134 отделений. За 2020 год их количество сократилось на 10,8% или на 868 отделений с 8002 в 2019 году.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Сокращение отделений в банках:
В то же время в 2020 году банки открыли 79 отделений. Больше всего открыл Укргазбанк — 26 ПУМБ — 16 Аккордбанк — 8, банк «Сич» — 6, А-Банк — 7, банк «Альянс» — 5 и государственный Укрэксимбанк — 2.
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