Банки в прошлом году сократили свои сети на 870 отделений

По состоянию на 1 января 2021 года количество действующих структурных подразделений украинских банков сократилось с 8002 до 7134 отделений. За 2020 год их количество сократилось на 10,8% или на 868 отделений с 8002 в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Сокращение отделений в банках:

больше всего отделений за год закрыл Ощадбанк — 490 до 1837 отделений,

ПриватБанк за год сократил 211 отделений до 1717;

Райффайзен Банк Аваль сократил 100 отделений до 396;

Укргазбанк — закрыл 26 отделений до 276;

УкрСиббанк закрыл 12 отделений до 272;

Альфа-Банк закрыл 39 отделений (218);

по 16 отделений закрыли Сбербанк (90) и Таскомбанк (87);

Кредобанк сократил 4 отделения (82).

В то же время в 2020 году банки открыли 79 отделений. Больше всего открыл Укргазбанк — 26 ПУМБ — 16 Аккордбанк — 8, банк «Сич» — 6, А-Банк — 7, банк «Альянс» — 5 и государственный Укрэксимбанк — 2.

Справка Finance.ua:

Сейчас в Украине насчитывается 73 действующих банка.

Два государственных банка будут приватизированы в 2021 году, при этом к концу 2022 года спишут проблемных кредитов более чем на 400 млрд грн.

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2020 года получили 43,347 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 25,032 млрд гривен.

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