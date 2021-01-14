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Банки в прошлом году сократили свои сети на 870 отделений

Банки в прошлом году сократили свои сети на 870 отделений

По состоянию на 1 января 2021 года количество действующих структурных подразделений украинских банков сократилось с 8002 до 7134 отделений. За 2020 год их количество сократилось на 10,8% или на 868 отделений с 8002 в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Сокращение отделений в банках:

  • больше всего отделений за год закрыл Ощадбанк — 490 до 1837 отделений,
  • ПриватБанк за год сократил 211 отделений до 1717;
  • Райффайзен Банк Аваль сократил 100 отделений до 396;
  • Укргазбанк — закрыл 26 отделений до 276;
  • УкрСиббанк закрыл 12 отделений до 272;
  • Альфа-Банк закрыл 39 отделений (218);
  • по 16 отделений закрыли Сбербанк (90) и Таскомбанк (87);
  • Кредобанк сократил 4 отделения (82).

В то же время в 2020 году банки открыли 79 отделений. Больше всего открыл Укргазбанк — 26 ПУМБ — 16 Аккордбанк — 8, банк «Сич» — 6, А-Банк — 7, банк «Альянс» — 5 и государственный Укрэксимбанк — 2.

Справка Finance.ua:

  • Сейчас в Украине насчитывается 73 действующих банка.
  • Два государственных банка будут приватизированы в 2021 году, при этом к концу 2022 года спишут проблемных кредитов более чем на 400 млрд грн.
  • Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2020 года получили 43,347 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 25,032 млрд гривен.

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По материалам Finance.UA
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