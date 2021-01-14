ПриватБанк снизил ставки по кредитам предпринимателям

ПриватБанк с нового года снижает ставки кредитования для малого бизнеса и предпринимателей.
Об этом сообщает руководитель Дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев, передает пресс-служба банка.
Размеры ставок:
В прошлом году кредитами ПриватБанка воспользовались более 25 тысяч предпринимателей на общую сумму 8,8 млрд грн. Напомним, что по данным исследования банковского рынка компании CBR ПриватБанк считают основным банком 70% предпринимателей и 45% юридических лиц (за 2020-й год эти показатели увеличились на +3,9% и +2,8% соответственно).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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