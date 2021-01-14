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ПриватБанк снизил ставки по кредитам предпринимателям

ПриватБанк снизил ставки по кредитам предпринимателям

ПриватБанк с нового года снижает ставки кредитования для малого бизнеса и предпринимателей.

Об этом сообщает руководитель Дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев, передает пресс-служба банка.

Размеры ставок:

  • с 1 января до конца февраля будет действовать льготная ставка кредитования по программе финансирования предпринимателей «КУБ». На этот период акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за следующий срок пользования кредитом.

В прошлом году кредитами ПриватБанка воспользовались более 25 тысяч предпринимателей на общую сумму 8,8 млрд грн. Напомним, что по данным исследования банковского рынка компании CBR ПриватБанк считают основным банком 70% предпринимателей и 45% юридических лиц (за 2020-й год эти показатели увеличились на +3,9% и +2,8% соответственно).

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По материалам Finance.UA
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