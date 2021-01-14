Платную вакцинацию будут проводить параллельно с государственной

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что коммерческая вакцинация в Украине будет проводиться параллельно с государственной. Первые партии вакцины должны поступить в Украину не позднее февраля.
Об этом Шмыгаль заявил в интервью “Интерфакс-Украина”.
По его словам, правительство сейчас ведет переговоры с шестью производителями вакцины. Они проходят финальную стадию клинических исследований.
“Мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля”, – отметил Шмыгаль.
Премьер добавил, что сейчас есть возможность выбрать из трех вакцин. Они, скорее всего, будут в первых партиях поставки.
“Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше – это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией”, – заявил Шмыгаль.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.
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