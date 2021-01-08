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Какие киевские дороги будут ремонтировать в 2021 году

Какие киевские дороги будут ремонтировать в 2021 году

Масштабные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорожно-транспортной инфраструктуры начнутся, как только позволят погодные условия. На сегодня продолжаются работы по проектированию новых объектов.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

“В 2021 году мы завершим реконструкцию Пейзажной аллеи, капитальный ремонт просп. Степана Бандеры. Продолжим строительство Подольского мостового перехода, Большой окружной дороги на участках от просп. Рокоссовского до ул. Богатырской и от ул. Богатырской до просп. Оболонского, капитальный ремонт улиц Чернобыльской, Борщаговской», – отметил заместитель главы КГГА.

По словам Александра Густелева, также начнется ремонт и новых объектов, в частности, это долгожданный капитальный ремонт ул. Милославской, переданного в 2020 году на баланс столицы участка Окружной дороги от ул. Ватутина до Одесской площади, ул. Толстого и путепровода через железную дорогу на ул. Льва Толстого.

«По ремонту центральной улицы столицы – Крещатик. На сегодня разрабатывается проектная документация капитального ремонта улицы. Учитывая сложность и значение объекта, проектные работы выполняются в две стадии: «Проект» и «Рабочая документация», – проинформировал заместитель главы КГГА.

Он рассказал, что обновление главной улицы будет иметь комплексный характер. Будут капитально отремонтированы инженерные сети, в частности коллектор дождевой канализации и коммуникационный коллектор. Заменено покрытие тротуаров и дорожной одежды. В рамках работ по благоустройству территории предусмотрен ремонт сети наружного освещения, озеленение, устройство системы орошения.

Также на Крещатике появятся дополнительные наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Прорезной и на пересечении с улицей Михайловской и сети видеонаблюдения.

«Другой важный аспект – устройство велоинфраструктуры на центральной улице города. Есть несколько вариантов: велополосы на проезжей части и велодорожки на тротуаре. На сегодня окончательное решение не принято. В этом вопросе не только автовладельцы и пешеходы имеют полярные мнения, но и даже у представителей велосообщества отсутствует единое видение. Поэтому этот вопрос еще открыт”, – сообщил Александр Густелев.

Он также прокомментировал сроки, когда возможно непосредственно начало ремонтных работ.

“Учитывая реалии сегодняшнего дня и необходимость увеличения финансирования медицинской отрасли из-за пандемии, а также реализацию других важных инфраструктурных для города объектов, окончательное решение относительно выполнения работ по капитальному ремонту Крещатика именно в 2021 году остается открытым. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, необходимости выделения дополнительных средств на приоритетные на сегодня области, наполнение бюджета», – подчеркнул заместитель главы КГГА.

По материалам Finance.UA
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