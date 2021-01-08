В феврале украинцы сэкономят на оплате газа до 800 грн — нардеп

Кабмин Украины утвердит новые сниженные тарифы на газ для населения 19 января.
Об этом сообщила народный депутат из фракции «Слуга народа» Юлия Гришина в Telegram.
Какими будут тарифы: Гришина отметила, что с 1 февраля максимальная цена газа по Украине будет 6,99 грн/куб. Тариф на распределение — максимум 1,79 грн.
«Закончилась онлайн встреча фракции с Премьер-министром, в.и.о Министра энергетики Витренко Ю., Председателем Антимонопольного Пищанской О., председателем НКРЭКУ Тарасюком В.В. по тарифам!» — написала она.
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По ее словам, уже есть проект соответствующего решения НКРЭКУ об утверждении новых тарифов, а общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен.
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