Заемщики «Аркады» могут подать заявки на реструктуризацию ипотеки

В Фонде гарантирования вкладов физлиц напомнили, что заемщики АО АКБ «Аркада» имеют возможность присоединиться к программе реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц. На сегодня почти 40% заемщиков уже подали в банк соответствующие заявки.
«На начало января, 285 заемщиков банка «Аркада» выразили свое желание присоединиться к программе реструктуризации ипотечных кредитов физических лиц. Это – почти 40% от общего количества физических лиц-заемщиков банка», – рассказала Ольга Билай, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Напомним, ранее Фонд инициировал ряд изменений к программе реструктуризации ипотечных кредитов физических лиц. Уже 5 января соответствующие изменения вступили в силу.
Что изменилось:
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