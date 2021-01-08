0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

Заемщики «Аркады» могут подать заявки на реструктуризацию ипотеки

Заемщики «Аркады» могут подать заявки на реструктуризацию ипотеки

В Фонде гарантирования вкладов физлиц напомнили, что заемщики АО АКБ «Аркада» имеют возможность присоединиться к программе реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц. На сегодня почти 40% заемщиков уже подали в банк соответствующие заявки.

«На начало января, 285 заемщиков банка «Аркада» выразили свое желание присоединиться к программе реструктуризации ипотечных кредитов физических лиц. Это – почти 40% от общего количества физических лиц-заемщиков банка», – рассказала Ольга Билай, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, ранее Фонд инициировал ряд изменений к программе реструктуризации ипотечных кредитов физических лиц. Уже 5 января соответствующие изменения вступили в силу.

Что изменилось:

  • продление периода реструктуризации;
  • возможность увеличить обеспечение кредитного обязательства при проведении реструктуризации за счет принятия в обеспечение дополнительного недвижимого имущества;
  • неустойка, право на которую возникло до проведения реструктуризации, не применяется при погашении долга по кредитному договору;
  • дифференцированный подход к размеру авансового платежа при проведении реструктуризации в зависимости от вида имущества, являющегося предметом ипотеки. В частности, для имущественных прав на недвижимость, в том числе в недостроях, он составит 5%;

Читайте также: Почему гарантированная сумма возмещения должна быть ограниченной – объяснение ФГВФЛ

  • возможность проведения реструктуризации на период, превышающий срок ликвидации банка в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности» от 13 мая 2020 года № 590-IX;
  • установление размера минимального платежа на период реструктуризации – 2000 грн;
  • конкретизация вопроса о сроках продажи прав требования по кредитам, которые являются реструктуризированными, в течение завершения процедуры ликвидации банка.

Справка Finance.ua:

  • Воспользоваться условиями реструктуризации могут все физические лица – заемщики банков, ликвидируемых Фондом (кроме физических лиц-предпринимателей), которые имеют задолженность по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой.
  • Ранее в ФГВФЛ рассказали о планах на 2021 год, среди которых повышение гарантированной суммы и покрытие вкладов в МФО.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.