Заемщики «Аркады» могут подать заявки на реструктуризацию ипотеки

В Фонде гарантирования вкладов физлиц напомнили, что заемщики АО АКБ «Аркада» имеют возможность присоединиться к программе реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц. На сегодня почти 40% заемщиков уже подали в банк соответствующие заявки.

«На начало января, 285 заемщиков банка «Аркада» выразили свое желание присоединиться к программе реструктуризации ипотечных кредитов физических лиц. Это – почти 40% от общего количества физических лиц-заемщиков банка», – рассказала Ольга Билай, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, ранее Фонд инициировал ряд изменений к программе реструктуризации ипотечных кредитов физических лиц. Уже 5 января соответствующие изменения вступили в силу.

Что изменилось:

продление периода реструктуризации;

возможность увеличить обеспечение кредитного обязательства при проведении реструктуризации за счет принятия в обеспечение дополнительного недвижимого имущества;

неустойка, право на которую возникло до проведения реструктуризации, не применяется при погашении долга по кредитному договору;

дифференцированный подход к размеру авансового платежа при проведении реструктуризации в зависимости от вида имущества, являющегося предметом ипотеки. В частности, для имущественных прав на недвижимость, в том числе в недостроях, он составит 5%;

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возможность проведения реструктуризации на период, превышающий срок ликвидации банка в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности» от 13 мая 2020 года № 590-IX;

установление размера минимального платежа на период реструктуризации – 2000 грн;

конкретизация вопроса о сроках продажи прав требования по кредитам, которые являются реструктуризированными, в течение завершения процедуры ликвидации банка.

Справка Finance.ua:

Воспользоваться условиями реструктуризации могут все физические лица – заемщики банков, ликвидируемых Фондом (кроме физических лиц-предпринимателей), которые имеют задолженность по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой.