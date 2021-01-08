0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Украина расширила список стран "красной зоны"

Украина расширила список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной” и “зеленой” зон – с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В “красном” списке оказались 78 стран, в том числе Литва, Чехия, Великобритания, США, Черногория, Израиль, Латвия, Польша, Турция, Норвегия, Канада, Грузия, Словакия, Эстония и Италия.

Читайте также: В Украине начал действовать «рождественский локдаун»: что запрещено и что разрешено

Так, “красный” список пополнился 29 странами, ранее их было 49.

Добавим, как отмечали в Гостуризма, после возвращения из стран “красной” зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении “Дома”.

Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран “красной” зоны, если у них отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минздрав Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.