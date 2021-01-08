Украина расширила список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной” и “зеленой” зон – с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В “красном” списке оказались 78 стран, в том числе Литва, Чехия, Великобритания, США, Черногория, Израиль, Латвия, Польша, Турция, Норвегия, Канада, Грузия, Словакия, Эстония и Италия.
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Так, “красный” список пополнился 29 странами, ранее их было 49.
Добавим, как отмечали в Гостуризма, после возвращения из стран “красной” зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении “Дома”.
Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.
Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран “красной” зоны, если у них отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.
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