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Минфин обнародовал график выплат по госдолгу

Минфин обнародовал график выплат по госдолгу

По прогнозу Министерства финансов, Украина в 2021 году потратит 585,13 млрд грн на обслуживание и погашение государственного долга, образовавшегося на 1 января. Пиковые объемы платежей приходятся на март, июнь и сентябрь.

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

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Так, в марте предстоит выплатить кредиторам 70,69 млрд грн, в июне – 76,80 млрд грн, в сентябре – 101,77 млрд грн.

Как видно из структуры выплат, 418,80 млрд грн из общей суммы пойдут на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 166,33 млрд грн – государственного внешнего долга.

Указанные суммы касаются только соглашений, действующих на 1 января 2021 года.

Ранее, в конце декабря, в инфографике Минфина в Фейсбуке отмечалось, что в 2021 году Украина потратит 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание.

Минфин 4 января сообщил, что государственные внутренние заимствования за 2020 год составили 389,2 млрд грн (94,6% от плана), внешние – 232,3 млрд грн (92,4%).

По материалам УКРИНФОРМ
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