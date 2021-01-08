Минфин обнародовал график выплат по госдолгу

По прогнозу Министерства финансов, Украина в 2021 году потратит 585,13 млрд грн на обслуживание и погашение государственного долга, образовавшегося на 1 января. Пиковые объемы платежей приходятся на март, июнь и сентябрь.
Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.
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Так, в марте предстоит выплатить кредиторам 70,69 млрд грн, в июне – 76,80 млрд грн, в сентябре – 101,77 млрд грн.
Как видно из структуры выплат, 418,80 млрд грн из общей суммы пойдут на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 166,33 млрд грн – государственного внешнего долга.
Указанные суммы касаются только соглашений, действующих на 1 января 2021 года.
Ранее, в конце декабря, в инфографике Минфина в Фейсбуке отмечалось, что в 2021 году Украина потратит 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание.
Минфин 4 января сообщил, что государственные внутренние заимствования за 2020 год составили 389,2 млрд грн (94,6% от плана), внешние – 232,3 млрд грн (92,4%).
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