Шмыгаль: средняя зарплата вырастет на 13%

В Украине благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест. Также благодаря господдержке в прошлом году было трудоустроено более 600 тысяч украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль.

“Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн”, – подчеркнул премьер.

Также он добавил, что в декабре прошлого года госбюджет получил на 32 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный месяц 2019 года. В целом государственный бюджет за год выполнен на 101,5%, отметил Шмыгаль.

Также он заявил, что с 1 января 2021 года в Украине минимальная зарплата составляет шесть тысяч гривен. По словам премьера, впервые в истории нашей страны “минималка” стала выше 200 долларов.

“Благодаря росту экономики и производительности труда в 2021 году, правительство прогнозирует, что реальная средняя зарплата вырастет примерно на 13%”, – уверен Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла законопроект Президента Зеленского №4429 об одноразовой финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнесов, которые вынуждены сокращать расходы на работников.

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 до 31 декабря могли подавать заявки на получение единоразовой материальной помощи в размере 8 тысяч гривен.

Пособие по безработице выплачивается не реже чем два раза в месяц, а по согласию безработного – один раз в месяц.

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