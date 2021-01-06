Шмыгаль: средняя зарплата вырастет на 13%

В Украине благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест. Также благодаря господдержке в прошлом году было трудоустроено более 600 тысяч украинцев.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль.
“Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн”, – подчеркнул премьер.
Также он добавил, что в декабре прошлого года госбюджет получил на 32 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный месяц 2019 года. В целом государственный бюджет за год выполнен на 101,5%, отметил Шмыгаль.
Также он заявил, что с 1 января 2021 года в Украине минимальная зарплата составляет шесть тысяч гривен. По словам премьера, впервые в истории нашей страны “минималка” стала выше 200 долларов.
“Благодаря росту экономики и производительности труда в 2021 году, правительство прогнозирует, что реальная средняя зарплата вырастет примерно на 13%”, – уверен Денис Шмыгаль.
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