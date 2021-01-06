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Налоговая социальная льгота для налогоплательщика в 2021 году

Налоговая социальная льгота для налогоплательщика в 2021 году

Любой плательщик налога имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равном 50 % размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 01 января отчетного налогового года.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в Киевской области.

Налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравненные к ней согласно законодательству выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 01 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

На 01 января 2021 года законом установлен месячный прожиточный минимум для трудоспособного лица 2270,0 грн, следовательно предельный доход, который дает право на применение НСЛ, составляет 3180,0 грн (2270,0 х 1,4), а налоговая социальная льгота в 2021 году равна 1135,0 грн (2270,0 х 50%).

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По материалам Finance.UA
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