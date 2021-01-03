В Украине начал действовать «рождественский локдаун»: что запрещено и что разрешено

С 8 до 24 января включительно 2021 в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения.
Соответствующее постановление принял Кабмин 9 декабря, передает “Правительственный портал”.
Зачем это? Решение принято для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних и рождественских праздников.
С 8 по 24 января 2021 будет запрещено работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме
Также в указанный период можно предоставлять финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельность почты, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведения любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
Продолжит работать общественный транспорт.
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