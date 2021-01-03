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В Украине начал действовать «рождественский локдаун»: что запрещено и что разрешено

В Украине начал действовать «рождественский локдаун»: что запрещено и что разрешено

С 8 до 24 января включительно 2021 в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Соответствующее постановление принял Кабмин 9 декабря, передает “Правительственный портал”.

Зачем это? Решение принято для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних и рождественских праздников.

С 8 по 24 января 2021 будет запрещено работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).

Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме

  • торговли исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами;
  • торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов;
  • разрешается торговля топливом.

Также в указанный период можно предоставлять финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельность почты, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.

На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведения любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Продолжит работать общественный транспорт.

По материалам Finance.UA
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