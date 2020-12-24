ФЛП и наемным работникам выплатили 3,6 миллиарда единоразовой помощи - Шмыгаль

Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, чья деятельность пострадает от усиления карантина 8-24 января.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.

“Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи для предпринимателей и наемных работников. 31 декабря завершился прием заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность страдает вследствие карантинных ограничений”, – сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что всего за получением такой помощи обратились более 480 тысяч человек.

“По состоянию на сегодня Пенсионным фондом уже профинансировано почти 456 тысяч заявок. Сейчас средства не перечислены преимущественно тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат надлежащую им помощь в течение первой половины января”, – отметил Шмыгаль.

Также он напомнил, что ФЛП первой группы освобождены от расчета и уплаты ЕСВ за себя на период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.

Напомним, 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, который предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам – предпринимателям, которые потеряли часть дохода.

10 декабря Кабинет Министров утвердил Порядок предоставления единовременной компенсации предпринимателям, которые приостановят деятельность из-за карантинных мероприятий.

14 декабря началась регистрация на портале и в приложении “Дія” людей, которые обращаются за единовременной материальной помощью от государства на период действия усиленных карантинных ограничений.